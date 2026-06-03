Kirguistán se impone a Filipinas como miembro Consejo de Seguridad tras cuatro votaciones

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Naciones Unidas, 3 jun (EFE).- Kirguistán se impuso este miércoles a Filipinas como miembro no permanente del Consejo de Seguridad después de que la Asamblea General celebrara cuatro rondas de votación, logrando en la última la mayoría de dos tercios requerida.

En la última ronda, Kirguistán consiguió 142 apoyos, mientras que Filipinas obtuvo 49 votos a favor en la consulta para hacerse con el asiento reservado para el Grupo de Asia y el Pacífico desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2028.

Kirguistán sucederá a Pakistán, que dejará su silla en el órgano a finales de este año tras concluir su mandato bienal.

Esta será la primera vez que el país centroasiático ingresa en el Consejo de Seguridad. Filipinas, su rival en la elección, lo había hecho ya en cuatro ocasiones.

La Asamblea general se citó este miércoles para renovar cinco de los diez miembros no permanentes del Consejo de Seguridad.

Siguiendo la división regional, Portugal y Austria fueron los elegidos para los dos asientos reservados a Europa Occidental, Zimbabue para el del Grupo de África y Trinidad y Tobago para el de América Latina y el Caribe.

En los cuatro casos, los países superaron la mayoría necesaria de los dos tercios, especialmente en los dos últimos, ya que eran los únicos candidatos de su grupo.

No fue así en el del Grupo de Asia y el Pacífico, ya que ni Kirguistán ni Filipinas consiguieron los apoyos requeridos en las primeras rondas de votación.

En la primera, Kirguistán recibió 105 votos a favor y Filipinas, 85, ambos por debajo de la mayoría necesaria de 127 votos.

La diferencia entre ambos países se fue ampliando en las siguientes rondas, con Kirguistán tomando la delantera hasta que acabó superando los 128 votos necesarios.

Los cinco países se unirán a Baréin, Colombia, Letonia, Liberia y la República Democrática del Congo, los otros cinco miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, cuyos mandatos terminan el 31 de diciembre de 2027.

Así como a los cinco miembros permanentes del órgano con derecho a veto: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. EFE

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