Klingbeil, optimista sobre un compromiso para avanzar hacia un mercado de capitales en UE

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Berlín, 26 (EFE).- El ministro de Finanzas y vicecanciller alemán, Lars Klingbeil, se mostró este martes optimista sobre el avance hacia la unión de mercados de capitales en la reunión que mantendrá el jueves en Berlín con representantes de otras cinco grandes economías, España, Francia, Italia, Países Bajos y Polonia.

«Estamos tratando de avanzar», dijo Klingbeil durante un encuentro con la Asociación de la Prensa Extranjera (VAP) en Berlín, en el que aseguró que hay disposición para lograr un compromiso porque el mercado de capitales es «un punto de inflexión».

«Cuando viajo al extranjero -añadió-, muchos inversores me dicen: ‘Sois interesantes en Alemania, sois interesantes en Europa, pero si lográis avanzar en el mercado de capitales, eso cambiará muchas cosas'».

El vicecanciller ha invitado a sus homólogos del llamado «E6» a la capital germana para tratar de impulsar el proyecto, que lleva años estancado.

La iniciativa fue presentada en 2015 en Bruselas con el objetivo de profundizar e integrar los mercados financieros, pero la misma lleva estancada una década por las diferencias entre los países, incluida Alemania.

«Estoy dispuesto a ceder, porque realmente quiero que impulsemos este importante proyecto europeo, y me alegra mucho que los colegas también estén aquí el jueves», agregó Klingbeil, que apeló a tomar decisiones en materia económica para hacer frente a los desafíos geopolíticos actuales.

«En tiempos en los que hay tan fuertes perturbaciones geopolíticas y geoeconómicas», es «más importante que nunca contar con una Europa fuerte», según Klingbeil.

«Y no una Europa de la que todos hablamos en los discursos dominicales y decimos qué sería importante», y «que necesitamos una Europa fuerte, sino que ahora todos estamos llamados a actuar, y eso también significa que Alemania, su ministro de Finanzas está llamado a actuar», abundó.

Los ministros de Economía y Finanzas de los países del E6 se mostraron el pasado mes de enero decididos a impulsar la soberanía y la competitividad de Europa tras una videoconferencia en la que acordaron lanzar con rapidez reformas en la UE que hagan de la Unión un espacio internacional más competitivo.

En concreto, para los países del E6 tratan de impulsar la unión de ahorros e inversiones -medida que contribuiría a desarrollar un sistema integrado de acceso a capitales-, reforzar el papel internacional del euro, lograr más eficacia en las inversiones de defensa y garantizar cadenas de materias primas y suministros.

Por parte de España acudirá a la cita en Berlín la secretaria general del Tesoro y Financiación Internacional, Paula Conthe Calvo. EFE

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