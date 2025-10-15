Kobajidze cancela reunión con la presidenta de la OSCE por participar en un mitin opositor

1 minuto

Tiflis, 15 oct (EFE).- El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, canceló la reunión que tenía programada para hoy con la presidenta de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), la ministra de Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, por participar la víspera en un mitin opositor en Tiflis.

«El primer ministro canceló la reunión con la ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia debido a su participación en una manifestación ilegal y sus declaraciones falaces», informó el Gobierno georgiano en un comunicado.

Valtonen llegó ayer a la capital georgiana procedente de Armenia en el marco de una gira por la región.

Nada más arribar a Tiflis, la ministra de Exteriores finlandesa se reunió con su homóloga georgiana, Maka Bochorishvili, tras lo cual se dirigió a la céntrica avenida Rustaveli donde se reunió con varias decenas de manifestantes europeístas, que acusan al Gobierno georgiano de mantener una deriva prorrusa.

«He tenido el honor de reunirme con representantes de la sociedad civil en Tiflis. El espacio para la sociedad civil y los medios de comunicación libres en Georgia se está reduciendo a un ritmo alarmante», afirmó Valtonen en un vídeo grabado frente a la sede del Parlamento georgiano y publicado en la red social X.

La ministra subrayó que «Finlandia sigue apoyando plenamente a la sociedad civil georgiana en sus aspiraciones de un futuro democrático y europeo».

«Estas personas merecen estos derechos, y estamos aquí para apoyarlas», concluyó. EFE

