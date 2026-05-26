Kobrea confirma presencia de cobre, oro, molibdeno y plata en un proyecto en Argentina

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Buenos Aires, 26 may (EFE).- La minera canadiense Kobrea anunció este martes que su programa inicial de perforación exploratoria en el proyecto El Perdido, en la provincia argentina de Mendoza (oeste), permitió confirmar la presencia de cobre, oro, molibdeno y plata.

Según indicó la compañía en un comunicado, la perforación de seis pozos exploratorios permitió confirmar «la presencia de un gran sistema de pórfido» con «mineralización de cobre, oro, molibdeno y plata».

El Perdido es uno de los siete proyectos que Kobrea posee dentro del Distrito Minero Occidental (MDMO) de Mendoza, cerca de la localidad de Malargüe.

En total, esos siete proyectos cubren 733 kilómetros cuadrados.

El Perdido es el único objetivo donde se hizo una perforación de prueba inicial.

Tras el resultado positivo anunciado este martes, Kobrea dijo que «se justifica realizar perforaciones adicionales» en el área.

«Esperamos perforar a mayor profundidad en el núcleo de este sistema en la fase 2, así como realizar perforaciones de prueba iniciales en otros objetivos de la cartera», señaló James Hedalen, director ejecutivo de Kobrea.

El MDMO, un distrito que recientemente ha comenzado a ser explorado, se encuentra en la denominada Franja de Pórfidos del Neógeno, en la frontera entre Argentina y Chile.

Además de los siete proyectos en Argentina, Kobrea es titular del proyecto de cobre Upland en Columbia Británica, Canadá. EFE

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