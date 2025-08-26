Korean Air anuncia la compra de más de cien aviones Boeing tras cumbre Seúl- Washington
Seúl, 26 ago (EFE).- Korean Air anunció este martes una inversión de unos 50.000 millones de dólares en Estados Unidos con la compra de 103 aviones de Boeing y motores de GE Aerospace, horas después de la cumbre entre el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Washington.
El acuerdo más grande en la historia de Korean Air incluye la adquisición de 20 aeronaves B777-9, 25 B787-10, 50 B737-10 y 8 cargueros B777-8F, que serán incorporados gradualmente hasta 2030, según un comunicado conjunto de ambas empresas.
La aerolínea también comprará 19 motores de repuesto y contratará servicios de mantenimiento de largo plazo con GE Aerospace, una apuesta que busca reforzar la seguridad, la eficiencia operativa y la sostenibilidad de su flota.
El acuerdo se produce en medio de las presiones de la Administración Trump a sus aliados para que inviertan más en compañías estadounidenses.
«Con esta inversión aseguraremos motores de crecimiento futuro y contribuiremos a la relación mutuamente beneficiosa entre Corea y EE.UU.», señaló la compañía. EFE
