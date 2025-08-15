Kosovo acusa a 21 militares de la antigua Yugoslavia de deportaciones masivas

Skopie, 15 ago (EFE).- La Fiscalía Especial de Kosovo ha presentado este viernes una acusación en rebeldía contra 21 oficiales de la Policía y el Ejército de la antigua Yugoslavia por haber supuestamente expulsado de la entonces provincia serbia a 800.000 albaneses étnicos, durante la guerra de 1998-9 entre la guerrilla separatista y las fuerzas de Belgrado.

Según la Fiscalía, los acusados ejercían puestos de responsabilidad en las fuerzas de seguridad de la entonces República Federal de Yugoslavia, formada entre 1992 y 20023 por Serbia y Montenegro tras la desintegración de la Yugoslavia socialista, y que estaban lideradas principalmente por serbios.

Según datos de Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, durante la guerra de 1998-1999, Albania acogió a 480.000 albanokosovares, Macedonia del Norte a 250.000 y Montenegro a 70.000.

Esas 21 personas, cuyos nombres o nacionalidad actual no se ha revelado, están acusados de «crímenes de guerra contra la población civil».

«Estas acciones forman parte de una campaña más amplia que provocó el desplazamiento forzoso de alrededor de 863.000 civiles albaneses (étnicos), según las estadísticas oficiales», declaró el fiscal Atdhe Dema en una rueda de prensa en Pristina.

La acusación se refiere a que fuerzas bajo el mando de los acusados llevaron a cabo una campaña a gran escala de destrucción hogares y propiedades, persecución y arresto arbitrario por cuestiones étnicas y asaltos armados a localidades de población albanesa, con la intención de obligarlos a salir de Kosovo.

Kosovo, poblada mayoritariamente por albanses étnicos, era entonces una provincia de Serbia.

La guerra entre la guerrilla separatista del UCK y las tropas serbias terminó tras los bombardeos de la OTAN de 1999 contra la República Federal de Yugoslavia, que provocó el fin del control serbio sobre Kosovo.

Las expulsiones masivas tuvieron lugar durante los meses de marzo y junio, en plena campaña de ataques de la OTAN. Tras la salida de las tropas serbias, los albanokosovares regresaron al país.

En 2008, Kosovo declaró de forma unilateral su independencia, que Serbia sigue sin reconocer.EFE

