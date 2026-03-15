Kosovo aplaza la entrada en vigor de una ley de extranjería criticada por Belgrado

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Kosovo aplazó doce meses la entrada en vigor de una ley de extranjería denunciada por Belgrado por considerar que iba dirigida contra la población serbia local, anunció el sábado el primer ministro kosovar, Albin Kurti.

Esta legislación, que debía entrar en vigor el lunes, afectaba a varios miles de serbios que viven y trabajan en Kosovo, pero que carecen de documentos de identidad kosovares, en particular los empleados del sistema paralelo de educación y salud financiado por Serbia.

Kurti aseguró que su Gobierno expediría a los empleados y estudiantes serbios «un permiso de residencia temporal de 12 meses de duración, con posibilidad de prórroga».

Antes de este anuncio, Kurti se reunió en Pristina con Peter Sorensen, enviado especial de la Unión Europea (UE), encargado del diálogo entre Kosovo y Serbia.

Sorensen explicó que la decisión de aplazar la entrada en vigor de la ley de extranjería se tomó «para no obstaculizar la prestación de servicios sanitarios y educativos» en las zonas de mayoría serbia, especialmente en el norte de Kosovo.

Serbia nunca reconoció la independencia proclamada en 2008 por su antigua provincia de Kosovo, cuya población es mayoritariamente albanesa.

Belgrado siguió financiando un gran número de instituciones y servicios destinados a la minoría serbia.

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