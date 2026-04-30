Kosovo celebra elecciones anticipadas el 7 de junio, las terceras en 18 meses

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Skopie, 30 abr (EFE).- Kosovo celebrará el próximo 7 de junio elecciones anticipadas, las terceras legislativas desde febrero de 2025, anunció este jueves la presidenta interina del país, Albulena Haxhiu.

«Tras evaluar los plazos constitucionales, las necesidades de organización de la Comisión Electoral Central y la importancia de una participación ciudadana lo más amplia posible en este proceso, he decidido que las elecciones anticipadas para la Asamblea de la República se celebrarán el 7 de junio», declaró Haxhiu en una rueda de prensa en Pristina, televisada por la emisora pública RTK.

En la antigua provincia serbia autoproclamada independiente en 2008 se esperaba esta convocatoria después fracasar el intento de nombrar un nuevo presidente del país dentro del plazo fijado para la Constitución, que expiró el pasado martes. EFE

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