Kosovo celebrará elecciones anticipadas este año tras fracasar la formación de Gobierno

1 minuto

Skopie, 19 nov (EFE).- La exprovincia serbia de Kosovo tendrá que celebrar nuevas elecciones generales este año después de que haya fallado este miércoles en el Parlamento el segundo intento del partido Autodeterminación, ganador de los comicios del pasado febrero, para formar un nuevo Ejecutivo.

Autodeterminación, del actual primer ministro Albin Kurti, obtuvo hoy sólo el apoyo de 56 de los 120 diputados, cinco menos de los necesarios, por lo que la presidenta, Vjosa Osmani, tendrá que disolver el Legislativo y convocar nuevas elecciones, que se celebrarán probablemente a finales de diciembre. EFE

