Kosovo vota por tercera vez en 16 meses en plena crisis política

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Los kosovares votan este domingo en las terceras elecciones legislativas en dieciséis meses, unos comicios repetidos que alimentan la frustración en el pequeño país de los Balcanes.

Desde las elecciones de febrero de 2025, el Parlamento está en un callejón sin salida. En esos comicios Vetëvendosje (VV), el partido del primer ministro socialdemócrata Albin Kurti, quedó en primer lugar, pero sin obtener la mayoría para formar gobierno.

Tras meses de vacilaciones y fracasos, el país decidió convocar elecciones anticipadas en diciembre. VV volvió a quedar en primer lugar —con un mejor resultado (más del 51% de los votos)— y logró formar gobierno.

Pero esta vez, el Parlamento se estancó en la elección del presidente del país, un cargo principalmente honorífico, pero sobre el que los diputados, profundamente divididos, no lograron ponerse de acuerdo.

El Parlamento fue disuelto nuevamente en abril.

«¡Basta!», dijo Gezim Selimi, de 66 años, profesor jubilado, tras votar temprano este domingo en Pristina, la capital.

«Espero que los partidos por fin recapaciten y trabajen por Kosovo, en lugar de malgastar el tiempo luchando por el poder organizando elecciones anticipadas en cadena», le dijo a la AFP.

Tras votar, Kurti instó a los 2,1 millones de electores a acudir «masivamente a las urnas» con el fin de reforzar «la legitimidad y la estabilidad de las instituciones».

Cuatro horas antes del cierre de los colegios electorales, previsto a las 19H00 (17H00 GMT), la participación era de casi el 23%.

Kosovo, considerado el país más joven de Europa, declaró su independencia de Serbia en 2008. Tiene una población de 1,6 millones de habitantes, compuesta mayoritariamente por albanokosovares, con una importante minoría serbia.

Según el investigador en economía política Ardi Uka, «la crisis continuará, porque hemos entrado en un ciclo similar al de Bélgica y Bulgaria», dice a la AFP, citando dos países donde la formación de gobiernos estables es complicada.

La campaña también ha estado marcada por la inflación, que superó el 5% en enero y «sigue avanzando, principalmente por el aumento de los precios de los alimentos», señala el FMI.

La crisis política también ha impedido que el país reciba fondos europeos previstos en el plan de crecimiento de Bruselas para los Balcanes Occidentales.

Estas nuevas elecciones le costarán a Kosovo más de diez millones de euros, una factura enorme para uno de los países más pobres de Europa.

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