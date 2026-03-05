Kospi surcoreano se dispara más de 11% tras desplome histórico por guerra en Oriente Medio

2 minutos

Seúl, 5 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se disparó este jueves más de un 11 % a la apertura, logrando recuperar parte de sus pérdidas tras registrar el miércoles la peor bajada porcentual de su historia por la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Transcurrida la primera hora de negociación, el indicador sumaba 581,22 puntos, un 11,41 %, hasta los 5.674,76 enteros, después de desplomarse ayer un 12,06 %.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, avanzaba además un 11,87 %, o 116,13 puntos, hasta las 1.094,57 unidades.

Las subidas fueron tan repentinas que el operador de la Bolsa de Seúl tuvo que pausar las transacciones durante cinco minutos poco después del inicio de la sesión, según recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

El alza de la Bolsa surcoreana se suma a las fuertes subidas registradas también en la Bolsa de Tokio, que siguieron al repunte de la sesión previa en Wall Street, dando señales de estabilización financiera tras el pánico generado por el conflicto en Oriente Medio y su posible impacto en los precios de la energía.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, se elevaba más de un 13 %, y su rival SK Hynix crecía por encima del 15 %.

El fabricante de vehículos Hyundai subía más de un 14,5 %, y el fabricante de baterías LG Energy Solution repuntaba un 8,7 %.

El gigante de la defensa Hanwha Aerospace crecía alrededor de un 7 %, el fabricante de aeronaves Korea Aerospace se disparaba casi un 16 %, y el astillero Hyundai Heavy Industries sumaba más de un 10 %.

En el sector financiero, KB Financial Group repuntaba casi un 9 %. EFE

cor-jdg/jrh