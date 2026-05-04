Kospi surcoreano sube más de un 3 % en la apertura, ante plan de escolta de buques de EEUU

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Seúl, 4 may (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntó más de un 3 % en la apertura de este lunes, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un plan para liberar barcos atrapados en el estrecho de Ormuz por el bloqueo marítimo iraní.

Tras una hora y media de operaciones, el indicador crecía el 3,29 %, o 216,78 puntos, hasta un récord máximo de 6.815,65 unidades. El Kospi había caído el 1,38 % en el cierre de la sesión previa.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también se elevaba el 1,90 %, o 22,66 puntos, hasta las 1.215,01 unidades.

El buen desempeño del parqué surcoreano se produce después de que Trump afirmara en la víspera que las negociaciones con Irán van «muy bien» y anunciara un operativo masivo para escoltar barcos de países que no guardan relación con el conflicto en Oriente Medio para que puedan pasar por Ormuz.

El mandatario estadounidense, sin embargo, no mencionó a qué países se refiere, mientras Irán respondió que tal medida supondría una «violación del alto el fuego».

Samsung Electronics, valor de referencia local, aumentaba casi un 3 % en la apertura, mientras su principal rival, SK Hynix, hacía lo propio con una subida notable de alrededor de un 6,5 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor se incrementaba aproximadamente un 1,7 %, mientras que su empresa hermana Kia se elevaba por encima de un 2 %. EFE

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