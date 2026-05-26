Kostyuchenko, periodista rusa exiliada: «La guerra es como la sangre del fascismo»

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Madrid, 26 may (EFE).- La periodista y activista rusa Elena Kostyuchenko destapa los riesgos de informar en la Rusia de Vladímir Putin, donde a medida que continúa la guerra en Ucrania sigue creciendo un fascismo real que, a su juicio, gran parte de la población todavía niega.

«Tenemos fascismo en Rusia y la guerra es como la sangre de ese fascismo», cuenta Kostyuchenko en una entrevista con EFE durante su visita a España con motivo de la Feria del Libro Rusa.

Siete años antes del estallido de la guerra en Ucrania, Kostyuchenko (Yaroslavl, 1987) vivió uno de los momentos clave que posteriormente desembocó en su libro ‘Amo a Rusia. Crónicas desde un país perdido’, publicado en 2023 y nombrado mejor libro del año por The New Yorker.

«He tenido dos amores en mi vida: mi hermano y mi país. Si culpo a mi país por la muerte de mi hermano perdería mi segundo amor y me sentiría vacía. Quiero amar a mi país». Estas fueron las palabras que la periodista escuchó de una mujer en una localidad del sur de Rusia.

Palabras que le hicieron reflexionar y comenzar a escribir. «Fue ese amor del que hablaba la mujer lo que me hizo seguir adelante durante tanto tiempo», relata Kostyuchenko, que se apoyó en este libro «para sobrevivir».

«El periodismo en Rusia está criminalizado»

Desde muy pequeña sintió que la televisión le mentía y quería buscar la verdad sobre lo que estaba ocurriendo en su país natal.

Así, tras leer un artículo de la periodista Anna Politkovskaya del diario independiente Novaya Gaeta, se dio cuenta de que todo lo que sabía de su país era falso y decidió emprender su carrera periodística.

El asesinato de Politkovskaya, la que fue su compañera y fuente de inspiración, marcó su camino queriendo liderar el relato verídico de una Rusia en declive por el auge del fascismo.

«Sabía que no iba a ser un trabajo seguro, pero de alguna forma encuentras paz en él», asegura la periodista, que en su libro desvela las sospechas de haber sido envenenada por agentes rusos en 2022.

Como periodista exiliada tras los ataques sufridos por el Estado ruso por informar sobre la guerra en Ucrania, reconoce la valentía de sus compañeros que siguen informando desde el país.

«Para mí son héroes», ya que actualmente en Rusia «hay más de 40 periodistas en prisión» por hacer su trabajo.

«Al principio de la guerra había 40 ó 50 presos políticos al mes, ahora son 40 ó 50 cada semana», desvela la periodista sobre la actual situación que sufre su país en un conflicto que ya dura más tiempo que la Segunda Guerra Mundial y que tiene a la mayoría de la población «agotada».

Amar a Rusia

«Digo amor porque diferencio entre Estado y país. Creo que el país es la gente unida por un destino en común y me siento muy conectada a ellos», explica Kostyuchenko, que sigue viendo a Rusia con nostalgia y con el deseo de poder volver cuando todo mejore.

«Creo que la impotencia es nuestro principal trauma, el sentimiento común de la población rusa», subraya.

Además, la periodista, en una reflexión sobre el papel que juegan los actores internacionales en la guerra en Ucrania, cree que las sanciones internacionales «hacen más daño a la población civil que a Putin».

Kostyuchenko intentó publicar su libro en Rusia para poder llegar a su gente, pero las editoriales no se lo publicaron «por miedo». Sin embargo, cuenta que tiene el conocimiento de que «se están imprimiendo copias en folios en Rusia» y le llegan mensajes de muchos lectores sobre sus experiencias.

La periodista y activista sigue creyendo en la labor del periodismo para contar la verdad, pero tras su experiencia entre ambas facetas -donde «siendo activista sentía que defraudaba a mi profesión»- siente arrepentimiento «por no haber resistido más, actuar más y hacer más como activista». EFE

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