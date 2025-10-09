Krasznahorkai: «Estoy feliz de recibir el Nobel porque prueba que la literatura existe»

2 minutos

Londres, 9 oct (EFE).- El escritor húngaro Lászlo Krasznahorkai, que fue galardonado este jueves con el premio Nobel de Literatura 2025, aseguró estar «profundamente agradecido» por recibir un galardón que demuestra que «la literatura existe por sí misma».

«Estoy profundamente agradecido por haber recibido el Premio Nobel, sobre todo porque este galardón demuestra que la literatura existe por sí misma, más allá de diversas expectativas no literarias, y que sigue siendo leída», dijo el autor de ‘Tango satánico’ (1985), de 76 años, en un breve comunicado remitido a EFE por su agencia de representación literaria.

Krasznahorkai continuó diciendo que, para aquellas personas que la disfrutan, la literatura ofrece «una cierta esperanza de que la belleza, la nobleza y lo sublime siguen existiendo por sí mismos».

«Puede ofrecer esperanza incluso a aquellos en quienes la vida apenas palpita. Confianza, aunque parezca que no hay motivos para ello», concluyó el escritor.

La Academia Sueca reconoció este jueves a Krasznahorkai con el Nobel de Literatura «por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte».

Es el segundo autor húngaro en ganar el premio, después de que Imre Kertesz lo hiciese en 2002, y la institución sueca lo describió como un «gran escritor épico en la tradición centroeuropea que va desde Franz Kafka a Thomas Bernhard» y cuya obra destaca «por el absurdo y los excesos grotescos».

Krasznahorkai figuraba en la lista de favoritos de las quinielas previas y de las casas de apuestas, junto a otros autores como el japonés Haruki Murakami; la china Can Xue y el australiano Gerald Murnane. EFE

