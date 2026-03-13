Kremilin celebra la decisión de EE.UU. porque estabiliza el mercado mundial del petróleo

1 minuto

Moscú, 13 mar (EFE).- El Kremlin celebró este viernes la decisión de Estados Unidos de permitir la importación del petróleo ruso actualmente en tránsito porque estabiliza el mercado energético mundial.

«Por supuesto, este tipo de medidas de algún modo contribuirán a estabilizar el mercado, ya que sin considerables volúmenes de crudo ruso la estabilización del mercado es imposible», señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.EFE

