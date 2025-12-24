Kremlin aún no ha recibido señales de París sobre intención de reanudar diálogo con Rusia

Moscú, 24 dic (EFE).- El Kremlin informó este miércoles de que aún no ha recibido «señales» del Elíseo sobre el deseo de reanudar el diálogo político con Moscú, que expresó la semana pasada el presidente galo, Emmanuel Macron.

«Cuando esto ocurra les informaremos», dijo a la prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Francia señaló este sábado que da la bienvenida a que el Kremlin se haya mostrado públicamente dispuesto a un diálogo entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo galo, y estudiaría en los próximos días «la mejor manera de proceder».

Macron abogó por la reanudación del diálogo con Moscú el viernes al término de una cumbre europea en Bruselas.

El Kremlin saludó entonces las palabras de mandatario francés y aseguró que Putin estaba dispuesto a dialogar.

El Elíseo subrayó que el objetivo de París «seguirá siendo contribuir a una paz sólida y duradera para Ucrania y Europa», y que lo hará «con total transparencia» con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con el resto de socios europeos.

En su mensaje, la Presidencia francesa recordó que siempre han defendido un «diálogo de exigencia» con Moscú y que la única vez que se han encontrado Putin y Zelenski fue precisamente en París, en diciembre de 2019.

La última conversación telefónica entre Macron y Putin tuvo lugar en julio de 2025.EFE

mos/jgb