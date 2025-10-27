Kremlin asegura que ensayo de misil busca garantizar su seguridad ante militarismo europeo

1 minuto

Moscú, 27 oct (EFE).- El Kremlin aseguró hoy que el reciente lanzamiento de prueba del misil de crucero de largo alcance y propulsión nuclear Burevéstnik busca garantizar la seguridad de Rusia ante el militarismo europeo.

«Aquí no hay nada que pueda o deba tensionar las relaciones entre Moscú y Washington (…) Garantizar la seguridad de Rusia es una cuestión de importancia vital, especialmente en el marco del ánimo militarista que ahora escuchamos principalmente de los europeos», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.EFE

