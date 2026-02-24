Kremlin condena presuntos planes de Londres y París de entregar armas nucleares a Ucrania

2 minutos

Moscú, 24 feb (EFE).- El Kremlin condenó este martes los presuntos planes del Reino Unido y Francia de entregar armas nucleares a Ucrania, desvelados este martes por el Servicio de Inteligencia Exterior (SVR, por sus siglas en ruso).

«Sin lugar a dudas esta información es extremadamente importante (…) desde el punto de vista de la amenaza que representa para todo el régimen de no proliferación nuclear, y más en el contexto de un conflicto bélico en el continente europeo», declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El representante del Kremlin añadió que «indudablemente tomaremos en cuenta esta información en el marco de las negociaciones (de paz) que se llevan a cabo».

«Se trata de una flagrante violación de todas las normas y principios del derecho internacional» en materia de no proliferación nuclear, zanjó.

El SVR denunció hoy en un comunicado que las élites de Reino Unido y Francia «trabajan activamente en las vías de suministro de este tipo de armas y portadores a Kiev».

«Consideran que es necesario suministrar a Ucrania un ‘arma milagrosa’. Kiev podría aspirar a condiciones más favorables para poner fin a la guerra si contase con bombas atómicas o al menos con una llamada bomba ‘sucia'», señaló el servicio.

Según el SVR, «se trata de la entrega clandestina a Ucrania de componentes, equipamiento y tecnologías en esta esfera».

«Como una variante se estudia la ojiva nuclear francesa TN75 de los misiles balísticos de emplazamiento submarino M51.1», explicó la inteligencia rusa, según la cual «Berlín sabiamente se negó a participar en esta peligrosa aventura».EFE

mos/cg