Kremlin dice que la Casa Blanca no le informó del nuevo plan de paz de Trump para Ucrania

1 minuto

Moscú, 21 nov (EFE).- El Kremlin aseguró hoy que la Casa Blanca no le ha informado «oficialmente» de su nuevo plan de paz para Ucrania, aunque insistió en que Moscú sigue fiel a lo acordado en la cumbre de Alaska en agosto pasado.

«Oficialmente no hemos recibido nada. Es más, nos enteramos de algunas cosas por la prensa, aunque nuestros contactos (con EE.UU) no cesan, y nunca los hemos interrumpido», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.EFE

mos/lab