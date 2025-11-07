Kremlin niega que Lavrov haya caído en desgracia tras cancelación de la cumbre de Budapest

Moscú, 7 nov (EFE).- El Kremlin negó hoy que el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, haya caído en desgracia después de la cancelación de la cumbre entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos en Budapest.

«En esas informaciones no hay nada que tenga que ver con la realidad», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que: «Por supuesto, Lavrov sigue trabajando en el puesto de ministro de Exteriores».

Las especulaciones sobre Lavrov se dispararon tras su ausencia en la reunión extraordinaria este miércoles del Consejo de Seguridad de Rusia, en la que se abordó la posible reanudación de los ensayos nucleares.

Putin encargó entonces a los Ministerios de Exteriores y Defensa un informe sobre la conveniencia de efectuar pruebas con armas atómicas, que Moscú realizó por última vez en tiempos de la URSS (1990).

Según las informaciones de la prensa internacional, Lavrov fue el responsable de que no tuviera finalmente lugar la reunión entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, que propuso la capital húngara como sede.

La cumbre se canceló después de la conversación telefónica mantenida el 20 de octubre por Lavrov y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

La prensa asegura que Lavrov se mostró «totalmente intransigente» en dicha reunión, lo que confirmó el propio ministro poco después en rueda de prensa al rechazar un posible cese de las hostilidades en Ucrania y criticar a Trump por darle la espalda a lo supuestamente consensuado en la cumbre de mediados de agosto en Alaska.

Lavrov, que tiene 75 años, asumió el cargo en 2004 después de trabajar como embajador ruso ante la ONU.

Según fuentes independientes, el jefe de la diplomacia rusa no tuvo conocimiento hasta el último momento de los planes de Putin de iniciar en febrero de 2022 una campaña militar en Ucrania.EFE

