Kremlin no comenta informes del traslado a Moscú de nuevo líder iraní por motivos de salud

1 minuto

Moscú, 16 mar (EFE). – El Kremlin evitó hoy comentarios sobre las informaciones de prensa acerca del eventual traslado a Moscú del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, para un tratamiento después de que resultara herido en el marco de los bombardeos de Estados Unidos e Israel en el país persa.

“No comentamos tales informaciones”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Previamente, el periódico kuwaití Al Jarida escribió que Jameneí habría sido trasladado en secreto a Moscú en un avión militar ruso para ser operado de las heridas que tenía tras uno de los ataques estadounidense-israelí.

Putin felicitó a Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá Ali Jameneí, con su nombramiento como líder supremo de Irán hace una semana.

Según el jefe del Kremlin, la muerte de Alí Jameneí en la operación iniciada en la República Islámica por EE.UU. e Israel fue un “cínico asesinato” que contradice todas las normas de la moral humana. EFE

mos/jgb