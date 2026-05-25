Kremlin no transmitirá a Putin petición de poner fin a la guerra del cineasta Zviáguintsev

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Moscú, 25 may (EFE).- El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró hoy que no transmitirá al presidente ruso, Vladímir Putin, el llamamiento del cineasta Andréi Zviáguintsev a poner fin a la guerra en Ucrania, al decir que éste perdió el derecho a la crítica tras callar sobre la «matanza» cometida por Kiev en el Donbás desde 2014.

«Yo no lo haré y no pienso que nadie más lo haga», dijo de modo tajante durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que no se aventuraba a valorar «las cualidades de Zviáguintsev como creador» y reconoció que no ha visto la nueva película ‘Minotauro’, que recibió el fin de semana el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes.

«Zviáguintsev jamás condenó la matanza sangrienta perpetrada por el régimen de Kiev en el Donbás desde 2014, cuando comenzó la guerra. Si entonces lo hubiera hecho, quizás tendría voz y voto. Pero ahora ya no tiene este derecho», sostuvo el representante de la Presidencia rusa.

El cineasta, que no vive en Rusia, pidió este sábado a Putin al recoger el premio que acabe con «la carnicería» que está cometiendo en Ucrania.

Tras agradecer el premio y dedicárselo a sus productores por tener el valor de hacer esta película que crítica duramente la corrupción en Rusia bajo el Gobierno de Putin, el realizador quiso mandar un mensaje al mandatario ruso.

A una «persona que seguramente tiene otras decisiones que tomar» en este momento y «que no tiene internet ni estará viendo la retransmisión» de la gala de Cannes.

«Pero sé que gente de su entorno le transmitirá este mensaje», agregó antes de leer un breve texto que llevaba en su móvil.

Como millones de personas en el mundo, el director solo tiene un deseo: «Que las matanzas acaben de una vez». «Y la única persona que puede acabar con esa carnicería es Vladímir Putin, presidente de la Federación Rusa», proclamó.

«Acaba con esa carnicería, el mundo entero lo espera», agregó. Unas palabras que provocaron una gran ovación del público que llenaba el Gran Teatro Lumière, donde se celebró la gala de clausura de la 79 edición del Festival de Cannes.EFE

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