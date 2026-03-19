Kremlin promete ayudar a arqueólogo que Polonia quiere extraditar a Ucrania

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Moscú, 19 mar (EFE).- El Kremlin prometió este jueves hacer lo posible para ayudar al arqueólogo ruso, Alexandr Butiaguin, a quien Polonia quiere extraditar a Ucrania, donde el especialista es acusado de dañar el patrimonio cultural de la península ucraniana de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

«No me atrevería a hacer predicciones. Es evidente que el tribunal es sumamente favorable a Ucrania. Debemos hacer todo lo posible para ayudar a nuestro ciudadano a proteger sus intereses legítimos», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov respondió así a la pregunta sobre si en el Kremlin estaban siguiendo de cerca el caso de Butiaguin.

Previamente, el Ministerio de Exteriores ruso tachó de «político» el juicio contra el arqueólogo y también prometió intervenir en defensa de los intereses del ciudadanos ruso.

El Tribunal de Distrito de Varsovia dictaminó este miércoles a favor de la extradición a Ucrania de Butiaguin, cuyo abogado, Adam Domański, el cual anunció que recurrirá la decisión.

Domański también explicó que hasta que el tribunal de apelación no revise el recurso, el procedimiento de extradición no podrá avanzar.

La fiscalía ucraniana sospecha que Butiaguin es responsable del saqueo y la destrucción parcial y deliberada de un complejo arqueológico situado en Kerch entre 2014 y 2019 cuando trabajaba para el museo ruso del Hermitage sin permiso del Estado ucraniano.

Según la solicitud de extradición ucraniana presentada en noviembre de 2025, el arqueólogo realizó excavaciones y ocasionó daños económicos al patrimonio nacional ucraniano que superan los 4,5 millones de euros.

Butiaguin fue detenido a principios de diciembre de 2025 por la Agencia de Seguridad Interna (ABW) de Polonia mientras realizaba una gira de conferencias en varias ciudades, entre ellas Varsovia.EFE

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