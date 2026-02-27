Kristersson tilda de grave un incidente entre un dron y el portaviones francés en Suecia

2 minutos

Copenhague, 27 feb (EFE).- El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, calificó este viernes de «grave» el incidente registrado el miércoles con un dron interceptado cuando se dirigía hacia el portaaviones francés Charles de Gaulle, que se encuentra de escala en el puerto de Malmoe (sur de Suecia).

Las Fuerzas armadas suecas localizaron e interceptaron el dron a unos diez kilómetros del buque insignia de la Marina francesa, que participará en un ejercicio de la OTAN en el mar Báltico.

Kristersson considera que el incidente no fue casual y acusó a Rusia de estar detrás.

«Es probablemente un dron ruso. Lo estamos investigando al detalle, pero muchas cosas apuntan a que fue así», dijo Kristersson tras visitar el Charles de Gaulle, en declaraciones recogidas por la agencia sueca ‘TT’.

El primer ministro sueco señaló que lo más importante es detectar estos incidentes y reaccionar rápido y con determinación.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, negó también este viernes que Rusia tenga algo que ver con el dron y calificó las acusaciones de «absurdas».

El Charles de Gaulle, el único portaviones de la Armada francesa, va a participar hasta mayo próximo en una misión de disuasión en aguas del mar Báltico tras los daños que han sufrido diversas infraestructuras submarinas en esa región, atribuidos a Moscú.

También tiene previsto formar parte de otros ejercicios en la región organizados por Noruega.

Junto al portaviones viajan otros barcos de escolta, así como varias fragatas, un buque de avituallamiento y un submarino de ataque. EFE

alc/smm/psh