Kristersson y Orbán polemizan en redes sociales sobre delincuencia y Estado de derecho

2 minutos

Copenhague, 15 sep (EFE).- Los primeros ministros de Suecia, Ulf Kristersson, y Hungría, Viktor Orbán, se han enzarzado este lunes en una polémica en redes sociales por la delincuencia en el país nórdico y el respeto al Estado de derecho en ambos.

«El Gobierno sueco nos da lecciones sobre el Estado de derecho. Mientras, de acuerdo con un artículo de ‘Die Welt’, las redes criminales están explotando a niños suecos como asesinos, sabiendo que el sistema no los encarcelará», escribió Orbán en su cuenta en «X».

Orbán añadió que Suecia está «colapsando», que «más de 280 niñas menores» han sido arrestadas por asesinato y que el pueblo sueco «se merece algo mejor».

Kristersson acusó poco después a Orbán en la misma red de difundir «mentiras indignantes», de desmantelar el Estado de derecho en Hungría y de estar «desesperado» por las próximas elecciones en su país.

«No estamos desacostumbrados a este tipo de idioteces por parte de Hungría. Honestamente, es mucho peor lo que Hungría le hace a Ucrania que las mentiras que Orbán difunde sobre Suecia», dijo luego Kristersson en rueda de prensa.

El primer ministro sueco acusó a Hungría de imposibilitar decisiones conjuntas en la Unión Europea (UE) y de oponerse al ingreso de Ucrania en el bloque.

«El abandono de los valores tradicionales, la negligencia del sentido común y un gobierno débil han llevado a que el barbarismo eche raíces en la casa de una de las naciones más grandes de Europa. Bandas criminales están usando niñas menores como instrumentos de asesinato», contraatacó luego Orbán.

El artículo de ‘Die Welt’ asegura que alrededor de 280 niñas suecas de entre 15 y 17 años fueron investigadas el año pasado por asesinato, homicidio u otros delitos de violencia.

Suecia ha vivido en los últimos años un aumento de la violencia vinculada al conflicto entre bandas criminales, que el año pasado dejó 92 víctimas mortales por disparos.

Hungría fue, junto con Turquía, uno de los países que demoró la ratificación de la entrada de Suecia en la OTAN, aludiendo a los desacuerdos con Estocolmo por sus críticas a la actuación del Gobierno húngaro en materia de derechos. EFE

