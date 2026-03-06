Kuala Lumpur abre un canal diplomático con los talibanes ante el conflicto con Pakistán

2 minutos

Kabul, 6 mar (EFE).- El primer ministro del Gobierno de facto afgano, Mohammad Hassan Akhund, y su homólogo de Malasia, Anwar Ibrahim, mantuvieron una conversación telefónica para abordar la guerra entre Afganistán y Pakistán, un acercamiento con el que Kuala Lumpur busca jugar un «papel práctico» en la resolución del conflicto.

«Malasia está intentando desempeñar un papel práctico en este asunto a través del compromiso y el entendimiento con ambas partes», indicó Ibrahim durante la llamada, en la que abogó por resolver las tensiones mediante negociaciones, según la versión oficial de Kabul.

El principal portavoz del régimen afgano, Zabihullah Mujahid, aseguró en un comunicado que en este contacto el mandatario malasio expresó su preocupación por una escalada militar que calificó de «lamentable».

Por su parte, el líder afgano aprovechó el diálogo para denunciar «la agresión militar de Pakistán contra Afganistán», condenando las violaciones a su soberanía y la muerte de civiles.

«El uso de la fuerza y los ataques contra civiles no pueden resolver los problemas», afirmó Akhund según el comunicado.

Aunque reiteró la posición de los talibanes de resolver las disputas a través del diálogo, Akhund advirtió a su homólogo malasio de que, «en caso de agresión, considera que defender su tierra y a su pueblo es su derecho legítimo».

Este acercamiento telefónico entre Kabul y Kuala Lumpur se produce en un momento en el que el tradicional mediador regional, Catar, se encuentra absorbido por la crisis que sacude a Oriente Medio, dejando a los talibanes sin un mediador que presione a Islamabad a sentarse en la mesa.

La conversación coincide además con una nueva jornada de violencia, horas después de que los talibanes lanzaran nuevos ataques de represalia en las zonas fronterizas y tras denunciar la muerte de 110 civiles en los recientes bombardeos paquistaníes.

La actual escalada bélica entierra definitivamente el acuerdo de seguridad firmado en Doha en octubre de 2025, un fallido intento de tregua donde Kabul se comprometió a neutralizar a grupos insurgentes como el TTP a cambio del cese de los ataques transfronterizos de Islamabad. EFE

