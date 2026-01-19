Kurdosirios dan por perdido el control de una cárcel del EI y anuncian «decenas» de bajas

Beirut, 19 ene (EFE).- La alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) declaró este lunes como fuera de su control una cárcel con presos del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en la provincia nororiental de Al Hasaka, donde sufrió «decenas» de bajas tratando de repeler sucesivos ataques contra la prisión.

El centro penitenciario de Al Shaddadi fue objeto de «repetidas» acciones por parte de grupos vinculados al Gobierno central desde primera hora de este lunes, asaltos que fueron enfrentados por las FSD y que provocaron la muerte de «decenas» de sus miembros, según un comunicado emitido por la coalición armada.

«En consecuencia, informamos a la opinión pública de que actualmente la prisión de Al Shaddadi ha caído fuera del control de nuestras fuerzas como resultado de estos acontecimientos», agrega la nota.

Los kurdosirios denunciaron que la coalición internacional de lucha contra el EI, liderada por Estados Unidos y aliada de las FSD desde hace años, ignoraron sus llamados para que una base situada a apenas dos kilómetros de la cárcel interviniera a su favor.

Las instalaciones albergan a «miles» de yihadistas del Estado Islámico, según los kurdos.

Otra cárcel con presos del EI en la vecina provincia de Al Raqa, conocida como prisión de Al Aqtan y también bajo control kurdosirio, sufrió este lunes un intento de asalto por parte de formaciones progubernamentales, lo que hizo estallar intensos choques entre ambos bandos en sus inmediaciones.

Todo ello se produce en medio del proceso de implementación de un alto el fuego alcanzado en la noche del domingo con Damasco, por el que las FSD están pasando el control de sus zonas en el noreste del país a las fuerzas gubernamentales y que estipula la integración de los miembros de la alianza armada en las filas estatales.

Tanto la alianza armada liderada por kurdos como la autoproclamada administración autónoma que gobierna sus regiones habían alertado de los peligros que representaba la escalada ocurrida en las últimas dos semanas para las cárceles con presos del EI y campamentos con familiares de los mismos que gestionan.

En base al acuerdo anunciado el domingo, se deberán integrar en las instituciones estatales tanto las fuerzas a cargo de la seguridad en esas instalaciones como las autoridades que administran el asunto. EFE

