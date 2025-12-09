Kursk quiere condecorar a soldados norcoreanos que ayudaron a liberar su territorio

Moscú, 9 dic (EFE).- Las autoridades de la región rusa de Kursk manifestaron hoy su deseo de condecorar a los militares norcoreanos que ayudaron a liberar ese territorio de una invasión ucraniana que duró más de medio año.

«Hemos presentado nuestras propuestas al Ministerio de Defensa y manifestado nuestra disposición a condecorar a nuestros compañeros de armas, nuestros hermanos y soldados del Ejército de Corea del Norte», dijo el gobernador de Kursk, Alexandr Jinshtéin, a la agencia TASS.

El funcionario agregó que actualmente las autoridades regionales están a la espera de una repuesta del departamento castrense.

«Entendemos que estamos hablando de militares de otro país y creemos que sería un error tomar tales decisiones de forma independiente y a nivel regional», explicó.

La ayuda de los militares norcoreanos fue clave para que las tropas rusas pudieran expulsar a la fuerzas ucranianas que invadieron en agosto de 2024 la región de Kursk y que mantuvieron ocupado parte de su territorio durante poco más de seis meses.

«Nuestros amigos coreanos actuaron por un sentido de solidaridad, justicia y genuina camaradería», dijo el presidente ruso, Vladímir Putin, dos días después de que Moscú anunciara la liberación de la región de Kursk.

Actualmente zapadores norcoreanos participan también en el desminado de los territorios liberados en Kursk. EFE

