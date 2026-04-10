Kuwait acusa a Irán «y a sus aliados» de lanzar ataques contra su suelo en medio de tregua

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El Cairo, 10 abr (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Kuwait acusó este viernes a Irán «y a sus aliados» de lanzar anoche un ataque que provocó importantes daños contra un emplazamiento de su Guardia Nacional, una acción que «socava los esfuerzos» en curso para alcanzar una solución en medio de la tregua entre Teherán y Washington.

Exteriores kuwaití condenó en un comunicado «los atroces ataques perpetrados por la República Islámica de Irán y sus aliados, incluyendo facciones afiliadas, milicias y grupos armados, mediante drones contra varias instalaciones vitales de Kuwait la noche del jueves».

La Guardia Nacional de Kuwait dijo anoche que uno de sus emplazamientos sufrió «daños materiales significativos» aunque no se registraron víctimas mortales, pero no responsabilizó a nadie en concreto de la acción pese a que normalmente las autoridades kuwaitíes acusan a Irán de los lanzamientos de proyectiles contra su suelo.

«La continuación de estos flagrantes ataques de la República Islámica de Irán y sus aliados contra Kuwait y otros países de la región socava los esfuerzos regionales e internacionales que culminaron recientemente con el anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán», añadió Exteriores.

Los ataques de anoche tuvieron lugar pocas horas después de que el Ministerio de Defensa kuwaití celebrara en un comunicado que durante la jornada del jueves no se registraron «novedades ni cambios operativos».

De hecho, ayer hubo una pausa de los ataques múltiples que Irán lanza contra los países del golfo Pérsico desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra la República Islámica y que Teherán ha respondido con acciones contra los aliados árabes de Washington.

Sin embargo, este incidente tiene lugar unos días después de que manifestantes proiraníes asaltaran el consulado de Kuwait en Basora, en el sur de Irak, después de que un proyectil presuntamente lanzado desde territorio kuwaití impactara contra la localidad iraquí y matara a al menos tres personas.

Los países del golfo Pérsico consideran una amenaza a los grupos armados aliados de Irán como la formación libanesa Hizbulá, los rebeldes hutíes del Yemen o las milicias proiraníes de Irak. EFE

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