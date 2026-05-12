Kuwait acusa a Irán de enviar a miembros de la Guardia Revolucionaria iraní para atacarles

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Manama, 12 may (EFE).- Kuwait acusó este martes a la Guardia Revolucionaria iraní de enviar a un equipo a su territorio para atacar el país y anunció la detención de cuatro de sus «miembros», tras un tiroteo en el que resultó herido un militar del país árabe.

En un comunicado, el ministerio de Exteriores kuwaití expresó su «enérgica condena por la infiltración en la isla de Bubiyan (en el golfo Pérsico) por parte de un grupo armado de elementos de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica de Irán, con el objetivo de llevar a cabo actos hostiles contra el Estado de Kuwait».

También denunció su «enfrentamiento con las Fuerzas Armadas kuwaitíes antes de su detención, que resultó en heridas a un miembro de las Fuerzas Armadas kuwaitíes».

Se trata de la primera vez que Kuwait anuncia la infiltración en su territorio de supuestos miembros de la Guardia Revolucionaria desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, si bien las autoridades kuwaitíes han denunciado ataques iraníes con drones y misiles contra su territorio incluso después de la entrada en vigor de la tregua, el 8 de abril.

En su comunicado, Exteriores subrayó «la exigencia de Kuwait a la República Islámica de que cese de inmediato e incondicionalmente sus acciones hostiles ilegales que amenazan la seguridad y la estabilidad de la región y socavan los esfuerzos regionales e internacionales para reducir la escalada».

Consideró asimismo que esas acciones «hostiles» constituyen «una flagrante violación de la soberanía de Kuwait, una grave infracción del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas», por lo que -subrayó- el país árabe «conserva su pleno e inherente derecho a la legítima defensa».

Por su parte, el Ministerio de Interior de Kuwait aseguró que los detenidos «confesaron su relación con la Guardia Revolucionaria», y que «se les había encomendado la misión de infiltrarse en la isla de Bubiyan a bordo de un barco pesquero que había sido fletado especialmente para llevar a cabo actos hostiles contra Kuwait».

También que en el tiroteo otros «dos de los infiltrados han conseguido huir», y que «se tomarán las medidas legales necesarias contra los infiltrados (detenidos) de acuerdo con los procedimientos establecidos».

El Gobierno iraní no ha reaccionado de momento a las afirmaciones kuwaitíes.

Kuwait, así como otros vecinos árabes de Irán, incluidos Baréin y Emiratos Árabes Unidos, han detenido en las últimas semanas a varias personas acusadas de espiar para la Guardia Revolucionaria o simpatizar con las «agresiones iraníes», en un proceso en el que llegó a retirar la nacionalidad a algunos de sus ciudadanos. EFE

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