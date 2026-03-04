Kuwait alerta de dos soldados muertos en ataques iraníes

Redacción internacional, 4 mar (EFE).- El Gobierno de Kuwait alertó este miércoles sobre la muerte de dos integrantes de sus Fuerzas Armadas, así como de «docenas de heridos», debido a ataques perpetrados por Irán desde el sábado pasado, aunque no especificó cuándo se produjeron las muertes.

«Estos ataques han sido dirigidos indiscriminadamente a áreas civiles, en una flagrante violación a la soberanía del país y el espacio aéreo», indicó el Ministerio de Exteriores de Kuwait en una nota de prensa difundida en redes.

En el texto, Kuwait explica que le hizo llegar esta información a través de una carta al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, así como a la presidencia del Consejo de Seguridad del organismo.

El país alertó además de que «es inherente su derecho a la propia defensa bajo el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas» y que «puede tomar las medidas que le resulten apropiadas para proteger su territorio, su espacio aéreo y su pueblo».

El pasado domingo, seis reservistas estadounidenses perdieron la vida en Kuwait tras la explosión de un dron iraní.

Según un comunicado oficial estadounidense, el incidente continúa bajo investigación para determinar las circunstancias exactas que provocaron la explosión y la muerte de los militares, mientras las operaciones en la región permanecen bajo estrictas medidas de seguridad.

El ataque ocurrió el domingo en el puerto de Shuaiba, donde se encuentra un centro de operaciones táctico estadounidense. El dron impactó el establecimiento tras evadir las defensas aéreas, de acuerdo con el Comando Central.

El comunicado del Ministerio de Exteriores de Kuwait no especifica en qué ataque concretamente murieron sus dos uniformados.

En la duodécima oleada de ataques a objetivos estadounidenses, Irán lanzó ataques con 26 drones y 5 misiles balísticos a Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y el estrecho de Ormuz, según informó la Guardia Revolucionaria en su cuenta de Telegram.

Kuwait, uno de los países aliados de EE.UU., alberga desde hace décadas una presencia militar estadounidense clave para las operaciones en Oriente Medio, lo que ha convertido sus puertos e instalaciones logísticas en un punto sensible dentro de la actual confrontación.

Estados Unidos e Israel iniciaron el sábado una serie de ataques conjuntos contra Irán, en los que murieron el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989, y buena parte de la cúpula militar de la República Islámica.

Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y, hasta el momento, ha atacado a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Estados Unidos que mantiene bases militares en esos países. EFE

gpv/mrs