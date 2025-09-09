Kuwait aumenta la persecución sistemática contra la comunidad apátrida bidun, según ONG

El Cairo, 9 sep (EFE).- El Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GCHR) denunció este martes que el Gobierno kuwaití ha intensificado en los últimos meses las restricciones contra la comunidad apátrida de los bidun, lo que está generando “mayor sufrimiento y angustia” entre sus miembros.

En un comunicado, la ONG recordó que, pese a que Kuwait anunció a comienzos de 2024 su intención de abrir un proceso de naturalización para parte de esta población, desde la independencia del país en 1961 los bidun viven privados de sus derechos básicos y continúan clasificados oficialmente como “residentes ilegales”.

Los bidun, según las autoridades kuwaitíes, son personas de origen iraquí, sirio o de otros países árabes vecinos que llegaron a Kuwait tras el descubrimiento de los yacimientos de petróleo a finales de los años 1940 y, pese a que muchos de ellos llevan toda su vida en el país, carecen de nacionalidad.

Su nombre, «bidun», viene de la expresión «bidun yinsiya», que en árabe significa «sin nacionalidad», y se calcula que son unas 110.000 personas, de acuerdo con estimaciones de la Asamblea Nacional kuwaití.

Según GCHR, los bidun carecen de ciudadanía, documentos de identidad válidos, pasaportes, acceso garantizado a sanidad, educación y empleo, así como de registros civiles básicos como certificados de nacimiento, matrimonio o defunción.

El problema se ha visto agravado por la suspensión en junio de 2024 de la expedición y renovación de pasaportes temporales, mecanismo previsto en la Ley de Pasaportes de Kuwait de 1962, salvo en casos humanitarios muy limitados como tratamientos médicos o estudios en el extranjero.

La comunidad bidun también denuncia un estrecho control sobre sus libertades de expresión y asociación. El GCHR documentó recientemente la «injusta condena» a tres años de prisión del defensor de derechos humanos bidun, Mohammed Al-Barghash.

Esto viene ocurriendo desde 2013, según afirmó GCHR, cuando activistas de derechos humanos de la comunidad bidun decidieron protestar pacíficamente contra el limbo legal en el que se encuentran «sin una solución ni una vía para resolver su falta de derechos básicos».

“El despojo de varias generaciones de bidun de sus derechos fundamentales, a pesar de sus contribuciones al país y de su sentido de pertenencia, debilita la cohesión nacional y socava el futuro de Kuwait”, advirtió la organización.

GCHR pidió al Gobierno kuwaití que reconsidere su política hacia esta comunidad y abra un camino legal hacia la naturalización; que garantice acceso a documentación, sanidad, educación y empleo; y que libere a los activistas detenidos por defender los derechos de los bidun, permitiéndoles expresar sus reclamaciones sin represalias. EFE

