Kuwait condena los últimos ataques iraníes y alerta de «peligrosa escalada» en la región

2 minutos

El Cairo, 6 jun (EFE).- Kuwait condenó este sábado los «reiterados y atroces ataques» iraníes y aseguró que representan una «peligrosa escalada que exacerba la tensión y la inestabilidad» en Oriente Medio, después de que la Guardia Revolucionaria atacara una base estadounidense en el país del golfo Pérsico.

El Ministerio de Exteriores kuwaití expresó en un comunicado «la más enérgica condena del Estado de Kuwait a los reiterados y atroces ataques iraníes, el último de los cuales tuvo lugar esta mañana», y lo calificó de «flagrante agresión que ignora los llamamientos internacionales» para que cesen.

El departamento reiteró que «estos ataques constituyen una violación flagrante de la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Kuwait, y una flagrante infracción del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Resolución 2817/2026 del Consejo de Seguridad».

«Además, representan una peligrosa escalada que exacerba la tensión y la inestabilidad en la región, en un momento en que la comunidad internacional realiza grandes esfuerzos para detener las hostilidades y prevenir una mayor escalada», zanjó la nota.

Incidió que estos ataques «no pueden justificarse ni aceptarse bajo ningún pretexto», e insistió en que Kuwait se reserva «el pleno derecho de adoptar todas las medidas necesarias para preservar su seguridad y defender su territorio e instalaciones vitales contra cualquier agresión o amenaza».

El Estado Mayor del Ejército kuwaití informó la madrugada de este sábado que «las defensas aéreas están interceptando ataques con misiles y drones», sin dar detalles de dónde fue el incidente ni mencionar daños.

Estos ataque obligaron a la Dirección General de Aviación Civil a cerrar el tráfico aéreo durante unas horas, que después se reanudó a las 6:15 hora local (03:15 GMT) al «coordinar con las autoridades pertinentes y confirmar que la situación era estable y que la amenaza había cesado».

Durante el cierre temporal, once vuelos de Kuwait Airways y Jazeera Airways fueron desviados a aeropuertos vecinos, aseguró el organismo.

Las Fuerzas de Defensa de Baréin también informaron en una nota que su sistema de defensa aérea interceptó y destruyó «con éxito tres misiles y varios drones» iraníes en el ataque de la madrugada.

Los incidentes se producen en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán, y después de varios enfrentamientos registrados en los últimos días cerca de Ormuz, el estratégico paso marítimo por donde transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo. EFE

kba/pcc