Kuwait convoca a embajador de Irán tras un ataque iraní contra petrolero kuwaití en Ormuz

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El Cairo, 21 jul (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Kuwait convocó este martes al embajador de Irán en el país, Mohamed Tutunji, y le entregó una nota de protesta por el ataque iraní de anoche contra el petrolero kuwaití Kifan, que provocó heridos entre la tripulación tras ser alcanzado mientras transitaba por el estrecho de Ormuz.

El departamento dijo en un comunicado que el viceministro de Exteriores kuwaití, Hamad Suliman al Mashaan, le entregó la carta al embajador de Irán para protestar por el ataque, que tuvo lugar la noche del lunes y que «causó heridas a varios miembros» de la tripulación del Kifan, sin indicar un número concreto.

La entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO) ya dijo en una alerta anoche que «un proyectil desconocido» alcanzó un petrolero en el estrecho de Ormuz y que la tripulación había sido evacuada en buques salvavidas, mientras que afirmó que el ataque no provocó daños medioambientales.

Exteriores kuwaití recordó que «esta flagrante agresión» se enmarca en los ataques de represalia de Irán contra el pequeño país del golfo Pérsico, que ha sido uno de los más castigados por Teherán desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, pero especialmente en las últimas dos semanas.

«Esto constituye una flagrante violación de la soberanía, la integridad territorial y los intereses del Estado de Kuwait, una amenaza a la seguridad y la libertad de navegación internacional», remarcó de departamento, que exigió a Irán el «cese inmediato» de sus «ataques ilícitos».

Además, subrayó que Kuwait «se reserva el derecho de adoptar todas las medidas necesarias y responsabiliza a Irán de esta agresión y de los continuos ataques» contra su territorio.

Este mismo martes, el país árabe denunció que Teherán atacó por cuarto día consecutivo varias centrales eléctricas y plantas desalizadoras, unas acciones que provocaron incendios en dichas instalaciones.

La Guardia Revolucionaria iraní también afirmó este martes haber destruido con misiles de crucero el centro de datos principal de Amazon en Baréin y haber alcanzado objetivos militares estadounidenses en Jordania, en una nueva ofensiva contra intereses de EE.UU. en Oriente Medio. EFE

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