Kuwait denuncia ataques iraníes a centrales eléctricas y desalinizadoras por cuarto día

Compartir

2 minutos

El Cairo, 21 jul (EFE).- Kuwait denunció este martes que Irán atacó por cuarto día consecutivo varias centrales eléctricas y plantas desalinizadoras en el país del golfo Pérsico, provocando incendios en sus instalaciones, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables kuwaití aseguró en un comunicado que «varias centrales eléctricas y plantas de desalinizadoras fueron atacadas durante la noche de ayer», unos ataques «que se producen por cuarto día consecutivo», lo que provocaron «incendios en varias de sus instalaciones», sin precisar dónde.

El departamento indicó que los «equipos de emergencia del ministerio, en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos y las autoridades de seguridad, respondieron de inmediato a los incidentes y lograron controlar y extinguir los incendios».

Asimismo, añadió que «se ha evaluado la magnitud de los daños y los equipos están trabajando en la implementación de planes para reparar los daños y rehabilitar las instalaciones».

La nota explicó que algunas unidades generadoras «han sido desconectadas de acuerdo con los procedimientos operativos preventivos establecidos, para garantizar la seguridad de los equipos y la estabilidad de los sistemas de electricidad y agua».

Este es el cuarto ataque consecutivo contra la infraestructura energética de Kuwait, un pequeño país del golfo Pérsico que depende por completo de las importaciones de agua potable y usa sus plantas desalinizadoras para el suministro de las casas de los residentes.

Irán hasta el momento no ha reivindicado este último ataque.

No obstante, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó este martes haber destruido con misiles de crucero el centro de datos principal de Amazon en Baréin y haber alcanzado además objetivos militares estadounidenses en Jordania, en una nueva ofensiva contra intereses de EE.UU. en Oriente Medio en respuesta a los recientes bombardeos contra territorio iraní.EFE

kba/ijm