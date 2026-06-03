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Kuwait denuncia la muerte de una persona en los ataques iraníes

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El Cairo, 3 jun (EFE).- Kuwait denunció este miércoles que una persona murió y varias resultaron heridas en los últimos ataques iraníes con drones y misiles contra el país árabe del golfo Pérsico, que causaron «importantes daños» en el aeropuerto internacional del pequeño país árabe, según un comunicado oficial.

El Ministerio de Exteriores de Kuwait condenó «en los términos más enérgicos los brutales y continuos ataques iraníes con misiles balísticos y drones, el último de los cuales tuvo lugar la madrugada de hoy (miércoles) y que, nuevamente, tuvieron como objetivo instalaciones civiles y vitales, incluido el Aeropuerto Internacional de Kuwait, lo que causó la muerte de una persona y heridas a varias».

El citado departamento afirma que el último ataque iraní también provocó «daños en instalaciones vitales, incluidas misiones diplomáticas», sobre las que no ofreció más detalles. EFE

fa/amr/jfu

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