Kuwait denuncia que es blanco de ataques con drones iraníes pese al alto el fuego

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El Cairo, 8 abr (EFE).- Kuwait denunció este miércoles que sus instalaciones petroleras son blanco desde la mañana de este miércoles de una oleada de ataques iraníes con drones pese al alto el fuego de dos semanas anunciado por Estados Unidos e Irán, según fuentes militares kuwaitíes.

«Desde las 8:00 (5.00 GMT) de la mañana de hoy, las defensas aéreas kuwaitíes han estado lidiando con una intensa ola de ataques iraníes hostiles y maliciosos, durante la cual se neutralizaron 28 drones que tenían como objetivo al Estado de Kuwait», dijo un comunicado del Ejército kuwaití en su cuenta oficial en X.

Afirmó que las fuerzas armadas del país del Golfo, «lograron interceptar un gran número de drones hostiles, algunos de los cuales tenían como objetivo instalaciones petroleras y centrales eléctricas vitales, causando graves daños materiales a las infraestructuras petroleras, las centrales eléctricas y las plantas desalinizadoras».

La nota, firmada por el portavoz del Ejército, coronel Saud al Atwan, aseguró también que las defensas antiaéreas kuwaitíes «están realizando todos los esfuerzos posibles para vigilar y contrarrestar estos brutales ataques» contra el país.

Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, el 28 de febrero, varios países árabes del golfo Pérsico, así como Jordania y la región semiautónoma del Kurdistán iraquí (norte), todos aliados regionales de Washington, han sido blanco de cientos de ataques con drones y misiles balísticos iraníes y de sus grupos aliados en Irak.

Kuwait ha sido uno de los más castigados por los ataques iraníes. Además, las autoridades kuwaitíes denunciaron en la noche del martes que su consulado en la ciudad iraquí de Basora, con la que tiene frontera, fue atacado por manifestantes iraquíes chiíes alineados por Irán. EFE

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