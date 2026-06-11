Kuwait detectó 24 drones iraníes en los últimos dos días que causaron daños «limitados»

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El Cairo, 11 jun (EFE).- El Ministerio de Defensa de Kuwait anunció este jueves que sus fuerzas «detectaron e hicieron frente» a 24 drones iraníes dentro de su espacio aéreo en los últimos dos días de lanzamientos de represalia de Teherán, unos ataques que causaron «daños materiales limitados» pero que no provocaron heridos.

«El ataque iraní criminal resultó en daños materiales limitados sin que se registraran heridos», dijo en un comunicado el portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, Saud Abdulaziz al Otaibi, que no especificó cuántos drones fueron interceptados y detectados en las acciones de esta madrugada.

La nota añadió que las defensas aéreas del pequeño país del golfo Pérsico hicieron frente a estos aviones no tripulados «de acuerdo con los procedimientos establecidos», que tampoco especificó.

Desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, que desencadenó los ataques de represalia iraníes contra los países árabes del golfo Pérsico aliados de Washington, Kuwait ha detectado 15 misiles de crucero, 329 balísticos y 893 drones disparados contra su territorio.

La mañana de este jueves, la Autoridad General de Aviación Civil kuwaití anunció la reapertura de su espacio aéreo y la vuelta a la normalidad de los vuelos, después de que anunciara el cierre del mismo a partir de las 4.30 hora local del jueves (1.30 GMT) por los ataques iraníes contra bases estadounidenses en su territorio.

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber lanzado la madrugada de este jueves dos oleadas de ataques contra las bases aéreas Ali Salem y Ahmad al Jaber, en Kuwait, y Sheikh Issa, en Baréin, además de atacar la Quinta Flota de Estados Unidos, también estacionada en ese último país. EFE

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