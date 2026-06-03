Kuwait detectó 30 misiles y drones iraníes en ataques que mataron a un ciudadano indio

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El Cairo, 3 jun (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Kuwait detectaron y respondieron este miércoles a un total de 13 misiles balísticos y 17 drones lanzados por Irán contra el país árabe, en unos ataques que causaron importantes daños en el aeropuerto, provocaron la muerte de un ciudadano indio y causaron heridas a más de 60 personas.

El portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, Saud Abdulaziz al Otaibi, dijo en un comunicado que los misiles fueron «interceptados sobre varias áreas residenciales», en las que cayeron «algunos fragmentos» de los proyectiles», mientras que apuntó que respondieron a 17 «drones hostiles» sobre el territorio.

«Como resultado de esta agresión iraní criminal, se han atacado instalaciones civiles y vitales, entre ellas el Aeropuerto Internacional de Kuwait, lo que ha causado la muerte de un residente de nacionalidad india y heridas a varias personas, además de daños materiales graves», añadió la nota.

Por su parte, la Embajada de la India en Kuwait expresó en un comunicado en su cuenta de X sus condolencias por «el trágico fallecimiento de un ciudadano indio a causa del ataque perpetrado hoy en el aeropuerto de Kuwait».

«La embajada se encuentra en contacto con la familia del fallecido y coordina estrechamente con las autoridades kuwaitíes para brindarles todo el apoyo y la asistencia posibles, tanto a la familia como a los heridos en el incidente», añadió la misión diplomática.

Además, estos ataques han provocado heridas a al menos 63 personas y los equipos médicos han realizado «siete cirugías de urgencia», de acuerdo con el Ministerio de Salud de Kuwait, que indicó que ha puesto en marcha «una movilización integral» para atender a los afectados.

Se trata de la primera vez que Kuwait anuncia la muerte de uno de sus residentes en un ataque iraní desde la entrada en vigor, a principios de abril, del alto el fuego en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Ejército kuwaití afirmó este miércoles que drones iraníes impactaron en el aeropuerto internacional de Kuwait y provocaron «importantes daños y heridas» a varias personas, por lo que las autoridades de la Aviación Civil suspendieron los vuelos en la Terminal 1.

Baréin, otro aliado árabe de Estados Unidos en el Golfo, anunció por su parte este miércoles que sus defensas antiaéreas han interceptado tres misiles y varios drones lanzados por la República Islámica contra el país árabe del golfo Pérsico. EFE

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