Kuwait frustra «un complot terrorista» vinculado a Hizbulá contra instalaciones clave

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Redacción internacional, 18 mar (EFE).- El Ministerio del Interior de Kuwait anunció este miércoles que frustró «un complot terrorista» vinculado al grupo chií libanés Hizbulá y dirigido contra instalaciones clave del país, el segundo en esta semana.

Según dijo el portavoz del Ministerio, Naser Abusulaib, el Servicio de Seguridad del Estado desmanteló en otro ataque preventivo «células durmientes que buscaban socavar la seguridad del país».

El operativo se saldó con la detención de diez ciudadanos, a los que Interior acusó de ser miembros de «un grupo terrorista afiliado a Hizbulá».

El comunicado de Interior señaló que estos individuos habían estado planificando y coordinando con entidades extranjeras para obtener las coordenadas de los objetivos, lo que representaba «una amenaza directa para la seguridad nacional».

Las investigaciones revelaron asimismo que los miembros de la célula recibieron entrenamiento en el extranjero, en campamentos de Hizbulá, sobre el uso de armas y el manejo de drones.

El Ministerio del Interior de Kuwait denunció que el objetivo de la célula era «socavar la soberanía y la estabilidad del Estado, así como sembrar el miedo en la sociedad».

Abusulaib indicó que los detenidos han confesado y que enfrentarán las máximas penas.

Hace dos días, las fuerzas de seguridad de Kuwait arrestaron a 16 miembros -14 ciudadanos kuwaitíes y dos libaneses- de otro supuesto grupo terrorista vinculado a Hizbulá, e incautaron armas de fuego, municiones y drones, entre otros.

Según el comunicado del Ministerio del Interior, «el complot de sabotaje» estaba diseñado para «sembrar el caos, perturbar el orden público y amenazar la seguridad nacional».

Kuwait es uno de los países del golfo Pérsico que está siendo blanco de ataques iraníes. Hizbulá, una milicia aliada de Irán, se ha involucrado en la guerra con ataques a Israel, que a su vez está bombardeando con dureza el Líbano. EFE

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