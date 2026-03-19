Kuwait informa de que impacto de dron desató incendios ya controlados en dos refinerías

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Redacción internacional, 19 mar (EFE).- La Compañía Nacional de Petróleos de Kuwait informó este jueves de que dos de sus principales refinerías, la de Mina Al Ahmadi y Mina Abdullah, fueron atacadas durante la jornada por drones que desataron incendios, ya bajo control.

Según una nota publicada por la agencia oficial kuwaití KUNA, estos ataques no causaron daños personales.

Por su parte, la Autoridad Nacional de Medio Ambiente de Kuwait indicó que está monitoreando la calidad del aire y que de momento en las zonas afectadas por el incendio no se han registrado lecturas «que excedan los estándares nacionales y los requisitos sanitarios aprobados».

Este es el primer incidente que afecta a la infraestructura energética kuwaití en lo que va de conflicto, si bien el país ya ha recibido ataques dirigidos contra estructuras militares o vinculadas a los EE.UU, lo que llevó a Washington a cerrar su misión diplomática.

Las dos refinerías atacadas hoy fueron completamente destruidas durante la Guerra del Golfo de 1991 por las tropas iraquíes de Sadam Husein, que incendiaron también los pozos de petróleo que alimentaban de crudo las instalaciones. EFE

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