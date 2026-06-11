Kuwait reabre su espacio aéreo tras horas de cierre por los ataques iraníes

2 minutos

El Cairo, 11 jun (EFE).- Kuwait anunció este jueves la reapertura de su espacio aéreo y la vuelta a la normalidad de los vuelos en el país árabe del golfo Pérsico tras un cierre temporal anunciado la pasada madrugada por los ataques iraníes contra el territorio kuwaití.

«La Autoridad General de Aviación Civil anuncia la normalización del tráfico aéreo en el espacio aéreo kuwaití, tras la resolución de las circunstancias que motivaron las medidas preventivas anteriores», afirmó esa entidad en un comunicado difundido en su cuenta oficial en X.

Señaló asimismo en la nota que sus autoridades «están monitoreando la situación las 24 horas del día, en coordinación constante con las autoridades pertinentes, tanto dentro como fuera de Kuwait, para garantizar los más altos niveles de seguridad en el espacio aéreo» kuwaití.

En este contexto, subrayó que «las operaciones del Aeropuerto Internacional de Kuwait han vuelto a la normalidad, con la reanudación de los vuelos según lo programado», y que la Aviación Civil «seguirá monitoreando y evaluando de inmediato cualquier novedad, tomando las medidas necesarias según corresponda».

Kuwait había anunciado el cierre de su espacio aéreo a partir de las 4:50 de la mañana del jueves hora local (01:50 GMT), a raíz de los ataques iraníes contra bases estadounidenses en su territorio, en represalia por los bombardeos de Washington sobre la República Islámica de Irán.

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber lanzado la madrugada de este jueves dos oleadas de ataques contra las bases aéreas Ali Salem y Ahmad al-Jaber, en Kuwait, y Sheikh Issa, en Baréin, además de atacar la Quinta Flota de Estados Unidos, también estacionada en Baréin. EFE

fa/amr/jgb