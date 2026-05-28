Kuwait repele misiles y drones después de que Irán anunciara ataque contra base de EEUU

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El Cairo, 28 may (EFE).- Kuwait denunció este jueves ataques con misiles y drones contra su territorio, que fueron interceptados por las defensas aéreas kuwaitíes, después de que Irán anunciara un ataque a una base de Estados Unidos en respuesta a una ofensiva previa.

El Estado Mayor del Ejército kuwaití informó en un comunicado que las «defensas aéreas kuwaitíes están repeliendo ataques con misiles y drones», sin especificar qué zona fue atacada del país del golfo Pérsico ni dar más detalles.

La institución avisó que «cualquier explosión que se escuche se debe a la interceptación de ataques por parte de los sistemas de defensa aérea», e instó «a todos a seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes».

El incidente se produjo poco tiempo después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciara en un comunicado que ha lanzado un ataque contra una base aérea de EE.UU. en respuesta a una ofensiva previa estadounidense contra el sur del país.

El comunicado no especifica dónde está la base estadounidense.

Previamente, funcionarios citados por medios estadounidenses señalaron que las fuerzas armadas de EE.UU. habían atacado instalaciones en el sur de Irán y derribado cuatro drones lanzados contra barcos norteamericanos.

Mientras, continúan las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, indispensable para el comercio energético, con una reunión clave hoy del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el canciller de Pakistán, Ishaq Dar, mediador en las conversaciones.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego anunciado el 8 de abril entre EE.UU. e Irán, Kuwait ha denunciado varios ataques dirigidos contra su territorio e infraestructuras estratégicas, algunos atribuidos directamente al país persa.EFE

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