Kuwait reporta daños en su red eléctrica, Arabia Saudí y Baréin informan de nuevos ataques

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Redacción internacional, 24 mar (EFE).- Kuwait reportó este martes daños en su red eléctrica tras los impactos de restos de drones abatidos, mientras que Arabia Saudí y Baréin informaron de nuevos ataques sobre su territorio.

El Ministerio de Electricidad kuwaití, citado por la agencia de noticias Kuna, indicó que siete líneas eléctricas aéreas quedaron fuera de servicio en varias zonas del país debido a los daños sufridos por la caída de escombros tras las interceptaciones de aviones no tripulados.

Además, el Ejército de Kuwait comunicó durante la noche en tres ocasiones diferentes que sus defensas aéreas habían interceptado misiles y drones que penetraron su espacio aéreo, sin especificar el número exacto de aviones no tripulados neutralizados.

Asimismo, el Ministerio de Defensa saudí informó a través de X de una intensa actividad en la región oriental del país, donde en las últimas horas se destruyeron al menos 23 drones en diferentes ataques, según el recuento de los comunicados oficiales.

Las sirenas antiaéreas también sonaron en Baréin en al menos tres ocasiones, indicó el Ministerio del Interior en sus redes sociales, sin que hayan trascendido mas detalles sobre los ataques.

En esta nueva fase del conflicto, que entró este lunes en su cuarta semana, la evolución de los enfrentamientos refleja la presión sobre el sistema energético, con amenazas a refinerías, ataques a la infraestructura energética del Golfo y tensiones en torno al estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el lunes que ha ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras «conversaciones productivas» entre Washington y Teherán para la resolución de las hostilidades.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva conjunta contra Irán, Teherán ha respondido con ataques al Estado judío y objetivos en los países del Golfo. EFE

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