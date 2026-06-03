Kuwait suspende vuelos en el aeropuerto internacional tras ataque iraní que causó heridos

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El Cairo, 3 jun (EFE).- Las autoridades kuwaitíes suspendieron este miércoles los vuelos en una de las terminales del aeropuerto Internacional de Kuwait tras un ataque iraní con drones que «causó heridos e importantes daños materiales», se informó oficialmente.

«Drones hostiles atacaron la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Kuwait, y provocaron daños materiales significativos en la terminal y heridas a varias personas que recibieron atención médica», dijo el portavoz del ministerio de Defensa kuwaití, coronel Saud al Atwan, en un comunicado.

Por su parte, la Autoridad General de Aviación Civil del país del golfo Pérsico, indicó, en otro comunicado, que «se ha activado el plan de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Kuwait tras el ataque con drones y misiles a la Terminal 1 por parte de Irán».

Destacó que «los vuelos han sido suspendidos y desviados a aeropuertos alternativos hasta nuevo aviso», tras indicar que equipos técnicos evalúan los daños en las instalaciones y los sistemas operativos del aeródromo para su reparación y rehabilitación.

Las autoridades del país del Golfo no dieron a conocer detalles sobre el número de drones o misiles que impactaron en el aeropuerto.

El Ejército kuwaití informó durante la noche del miércoles de haber interceptado «agresiones iraníes con misiles y drones», e instó a los habitantes a «no tocar ningún escombro, fragmento u objeto no identificado que pudiera haber resultado de la interceptación de objetivos aéreos hostiles».

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció por su parte en las últimas horas que fuerzas estadounidenses y aliadas interceptaron varios misiles balísticos y drones lanzados desde Irán, en medio de lo que describió como una respuesta de «autodefensa».

El CENTCOM precisó que dos de los proyectiles dirigidos contra Kuwait se habrían desintegrado antes de llegar a su destino, mientras que tres misiles lanzados contra Baréin fueron neutralizados por sistemas de defensa aérea estadounidenses y bareiníes. EFE

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