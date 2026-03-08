Kuwait y Baréin denuncian ataques con drones contra infraestructuras aéreas y portuarias

2 minutos

(Actualiza con información de Baréin)

Redacción Internacional, 8 mar (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Kuwait denunciaron que en la madrugada de este domingo una oleada de drones ingresó al espacio aéreo del país y atacaron infraestructura crítica como el Aeropuerto Internacional de Kuwait, al tiempo que Baréin informó de ataques iraníes cerca de una base militar estadounidense.

El portavoz oficial del Ministerio de Defensa, el coronel Saud Abdulaziz Al-Otaibi, informó en el comunicado número 19 que tanques de combustible del aeropuerto fueron atacados con drones.

Explicó que las defensas aéreas kuwaitíes continúan interceptando aeronaves no tripuladas hostiles, mientras los sistemas de defensa aérea y aviones de combate de la Fuerza Aérea siguen operando para neutralizar las amenazas y proteger el espacio aéreo nacional.

El Ministerio del Interior de Baréin, por su parte, afirmó en la red social X que «la agresión iraní tiene como objetivo una instalación cerca de Mina Salman», puerto que alberga una base militar estadounidense.

«Defensa Civil está tomando medidas para controlar el incendio», añadieron las autoridades.

Estas incursiones se dan en medio de la escalada regional derivada de la guerra iniciada hace una semana por Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto que se ha extendido a varios países de Oriente Medio y que ha incluido ataques con misiles y drones contra bases e instalaciones en la región.

Después de que en la primera jornada de la guerra se confirmara la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, el grupo chií Hizbulá se incorporó a la escalada (que ya se había extendido a numerosos países vecinos de Irán) atacando en represalia por ello el norte de Israel.

En Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en el conflicto, mientras que los ataques de la República Islámica a Israel se han cobrado la vida de diez personas.

En el Líbano los muertos superan los 200, mientras que al menos 41 personas han perdido la vida la noche de este sábado durante una incursión del Ejército de Israel en la aldea de Nabi Chit, en el Valle de la Bekaa. EFE

int-lnm-daa