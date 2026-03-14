Líbano afirma que 826 personas murieron por ataques israelíes desde el 2 de marzo

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El Ministerio de Salud del Líbano informó este sábado que 826 personas, entre ellas 65 mujeres y 106 niños, han muerto en el país desde que estalló la guerra entre Israel y Hezbolá, y que otras 2.009 resultaron heridas.

En un comunicado el ministerio libanés señaló que entre los fallecidos hay 31 paramédicos, elevando una cifra anterior después de que se encontraran los cuerpos de más trabajadores sanitarios tras un ataque nocturno que, según las autoridades, alcanzó un centro de salud en el sur del país.

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