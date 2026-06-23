Líbano afirma que disparos israelíes matan a dos personas en el sur

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Líbano afirmó este martes que disparos israelíes mataron a dos personas en el sur y el ejército israelí informó haber atacado a «terroristas» en esa zona, en el primer incidente mortal desde un frágil alto al fuego con Hezbolá, respaldado por Irán.

Las últimas muertes se produjeron mientras el presidente libanés, Joseph Aoun, rechazaba la ocupación israelí del sur de Líbano y la injerencia extranjera en los asuntos de su país —en alusión a Irán—, coincidiendo con el inicio en Washington de una quinta ronda de conversaciones entre Israel y Líbano.

El jefe de Hezbolá, Naim Qasen, exigió una retirada total de las tropas israelíes, de acuerdo con «un calendario».

«Ahora tenemos un alto al fuego. La retirada debe llevarse a cabo de acuerdo con un calendario. Israel no tiene más remedio que retirarse por completo de todo el territorio libanés, sin quedarse ni un centímetro», declaró Qasem en un discurso televisado. «Israel se retira y el ejército libanés se despliega exclusivamente al sur del río Litani».

Más temprano, Hezbolá calificó los incidentes de «flagrante» violación israelí de la tregua y un «ataque traicionero».

El lunes Pakistán y Catar, países mediadores, dijeron que Teherán y Washington han acordado establecer una «célula de desescalada» para limitar los estallidos de violencia en Líbano, tras conversaciones en Suiza sobre el fin de la guerra en Oriente Medio, que Teherán ha pedido que incluya al Líbano.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (NNA) indicó que dos hombres murieron el martes cuando soldados israelíes «abrieron fuego con sus ametralladoras contra ellos mientras se encontraban junto a una excavadora que despejaba una carretera» cerca de la ciudad de Nabatiyé.

Más tarde, el Ministerio de Salud confirmó el balance de víctimas.

El ejército israelí afirma haber disparado en el sur de Líbano contra «terroristas armados» y haber «identificado una célula de terroristas armados que operaban en la proximidad inmediata de sus fuerzas en la zona de seguridad». Añadió que sus soldados apuntaron a esos individuos «para eliminar la amenaza».

Por otro lado, la NNA informó de que «un dron enemigo atacó un automóvil estacionado» en las afueras de la localidad de Baraasheet, sin reportar víctimas por el momento.

Los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá el viernes y el sábado sacudieron el acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán, que contempla el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.

Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo, al lanzar cohetes contra Israel para vengar la muerte del entonces líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en ataques estadounidenses-israelíes.

Israel respondió con intensos bombardeos aéreos y una ofensiva terrestre.

Líbano afirma que los ataques israelíes han matado a más de 4.100 personas desde marzo.

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