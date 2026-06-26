Líbano agradece al Golfo su llamamiento a que las armas queden solo en manos del Estado

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El Cairo, 26 jun (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, agradeció este viernes el llamamiento de los países del golfo Pérsico junto al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a que las armas queden exclusivamente en manos del Estado, en alusión al desarme del grupo chií libanés Hizbulá.

El jefe de Estado «expresó su reconocimiento por el llamamiento de los países del Golfo a extender la soberanía del Estado libanés sobre la totalidad de su territorio y a que las armas queden exclusivamente en manos de las instituciones legítimas, en consonancia con la Constitución libanesa, las resoluciones internacionales pertinentes y las decisiones adoptadas por el Gobierno libanés a este respecto», dijo en un comunicado.

Ayer, Rubio y los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Baréin y Omán- afirmaron que la «plena soberanía del Líbano no puede alcanzarse mientras grupos armados no estatales mantengan capacidades militares fuera de la autoridad del Estado libanés», en referencia a Hizbulá, por lo que exigieron el «desarme completo de todos estos grupos y el restablecimiento del monopolio del Estado libanés sobre el uso de la fuerza».

No obstante, el líder de Hizbulá, Naim Qassem, pidió hoy mismo a Irán -su principal aliado- que no les deje de apoyar.

El presidente libanés quiso valorar también la reafirmación de los países del golfo Pérsico sobre «la importancia de preservar la seguridad, la estabilidad y la integridad territorial del Líbano, así como su compromiso con el respaldo al proceso de reformas y al fortalecimiento de las instituciones del Estado, en línea con las aspiraciones de los libaneses de contar con un Estado fuerte, capaz y justo».

A finales de 2025, el Gabinete libanés aprobó un plan respaldado por Estados Unidos para que las Fuerzas Armadas libanesas desarmen al grupo chií libanés, aunque Hizbulá y sus ministros aliados lo rechazan. EFE

ijm/ah