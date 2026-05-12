Líbano alerta de que los ataques de Israel socavan los esfuerzos para consolidar la tregua

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Beirut, 12 may (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, advirtió este martes de que la continuación de los ataques israelíes socava las iniciativas en marcha para tratar de fortalecer el alto el fuego entre ambos países, que esta semana mantendrán una nueva ronda de diálogo directo en Washington.

Según un comunicado de la Presidencia del Líbano, emitido como condena a la muerte de dos miembros de la Defensa Civil en un bombardeo israelí contra el sur del país, el jefe de Estado «subrayó que los continuos ataques israelíes erosionan los esfuerzos para consolidar el cese de hostilidades».

En ese sentido, Aoun también se comprometió a seguir trabajando con los actores internacionales «relevantes» para lograr el cese de las violaciones al alto el fuego, así como el repliegue de las tropas israelíes presentes en la franja meridional del territorio libanés.

«El presidente destacó que está decidido a continuar con los contactos diplomáticos e iniciativas junto a países hermanos y amigos, así como junto a la comunidad internacional, para proteger la soberanía del Líbano y garantizar la seguridad de los libaneses», explicó la Presidencia.

Está previsto que el Líbano e Israel se reúnan este jueves y viernes en Washington para tratar de consolidar la tregua, extenderla y abordar también otros asuntos relacionados con una potencial solución negociada al conflicto.

El Estado judío ha continuado bombardeando el territorio libanés desde la entrada en vigor de la tregua a mediados de abril, mientras que el grupo chií Hizbulá comenzó a atacar principalmente a las fuerzas presentes en el Líbano al quinto día de la tregua.

Ambos han ido intensificando sus acciones con el paso de las semanas, haciendo temer por el futuro de las conversaciones. EFE

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